CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Harun UYANIK - İstanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

ERDOĞAN İNFİTAR SURESİNİ OKUDU

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kuran okudu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "28 senedir bomboş bir dünyada yaşıyorum" dedi.

MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından yürüyerek Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına geçti. Erdoğan burada Menderes, Zorlu ve Polatkan için mezarları başında dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yine yürüyerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın Topkapı Mezarlığındaki kabrine geçti. Burada da dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni canlı bağlantısına katılmak üzere Huber Köşkü'ne gitmek üzere mezarlıktan ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MENDERES, ZORLU VE POLATKAN'IN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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