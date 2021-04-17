Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla Anıt Mezar'da düzenlenen törenin ardından yürüyerek Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarına geçti. Erdoğan burada Menderes, Zorlu ve Polatkan için mezarları başında dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yine yürüyerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın Topkapı Mezarlığındaki kabrine geçti. Burada da dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni canlı bağlantısına katılmak üzere Huber Köşkü'ne gitmek üzere mezarlıktan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mezarlarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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