Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan için mesaj yayımladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin milletin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından birinin de Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen gün daha da güçlenecektir.

İdam sehpasındaki son sözü bile 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes'in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz ki darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, milli iradeydi."

"Demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık"

Türkiye'ye yıllarca hizmet eden, milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti döneminde ülkeye demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan Adnan Menderes'i milletin her bir ferdinin, özellikle de gençlerin çok iyi tanıması gerektiğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. 27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuz yargılamalarının yapıldığı, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararlarının alındığı Yassıada'yı 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getirdik. Barındırdığı sembol yapılarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası hem merhum Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatacak hem de ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin nişanesi olacaktır.

Rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA