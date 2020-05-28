Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir.
28.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."
Kaynak: AA