Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
28.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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