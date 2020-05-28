Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir." Kaynak: AA