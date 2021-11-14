CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyorlarki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEMUR-SEN 7. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ

"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"

Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet