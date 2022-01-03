Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memura ocak zammı yüzde 7.5 oldu. Memura toplam tam yüzde 30.5 zam oldu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memura ocak zammı yüzde 7.5 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memura ocak zammı yüzde 7.5 oldu. Memura toplam tam yüzde 30.5 zam oldu." - ANKARA
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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