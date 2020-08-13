Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memleketimizin her karış toprağını, her insanını aynı duyguyla seviyoruz"
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kadrolarını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile salondan ayrılması ANKARA...
13.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:24
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik
"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kadrolarını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile salondan ayrılması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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Kaynak: AA