Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memleketimizin her karış toprağını, her insanını aynı duyguyla seviyoruz" 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kadrolarını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile salondan ayrılması ANKARA...

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kadrolarını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı. (14) Kaynak: AA