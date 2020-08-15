Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'ya geri döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyunun gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyunun gidişi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinin ardından...
15.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyunun gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araç konvoyunun gidişi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinin ardından Güneysu'ya geri döndü.
Kaynak: AA