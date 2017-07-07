Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Nieto ile Görüştü

G20 Liderler Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun görüşmesi, zirvenin düzenlendiği Hamburg Fuar Kongre Merkezinde gerçekleşti.



(Fotoğraflı) - Hamburg