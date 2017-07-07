Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Devlet Başkanı Nieto ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg'da Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya geldi.



G20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yu kabul etti. Erdoğan ve Nieto el sıkışarak poz verdi. - HAMBURG