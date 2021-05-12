Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Hakkari Yüksekova Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Düztepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçikle bir araya geldi. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi. 

Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Er, erbaş ve uzman çavuşlarımız, Ramazan Bayramı'nın arifesinde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu anda bulunduğunuz yerlerin ne kadar önemli olduğunu özellikle biliyorum. Orada verdiğiniz mücadele sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Buralarda daha önce çok şehitlerimiz oldu, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız oldu, Rabbim şifa versin. Sürdürdüğünüz bu mücadele sebebiyle şahsım, milletim adına sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.'ZAFERE BİR NEBZE KALDI'Terörle mücadelede zafere bir nebze kaldığını bildiren Erdoğan, "Bu zaferi inşallah beraberce, şu anda kabirlerinde uyuyan şehitlerimizin rahat uyuması için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çünkü onların ardından sizlerin verdiği bu mücadele, özellikle şehitlerimizi rahat ettirmiştir. Ailelerinizle birlikte sizlere mutluluklar diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar diliyorum, kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Görüntü dökümü----------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlere seslenişi

Haber:  ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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