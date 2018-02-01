Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçik O Zor Coğrafyada Tarih Yazıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçik o zor coğrafyada tarih yazıyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gün mücadele günü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçik o zor coğrafyada tarih yazıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Gün mücadele günü. 15 Temmuz'da olduğu gibi tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz"
"Afrin'e gerekirse beraber gideceğiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması programında konuştu.