Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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