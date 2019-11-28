Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izliyor.

28.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi 'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir 'nda izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.

Kaynak: AA
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