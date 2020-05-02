Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi.

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, solunum cihazlarını "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir." notuyla paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA