Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da, boşandığı E.M.'yi (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın (27) tutuklandığını hatırlatarak, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, iki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığını yürüten Lütfiye Selma Çam'a hizmetleri için teşekkür etti ve yeni Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e de başarılar diledi. Erdoğan, "Kurulduğu günden beri, partimizin çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gayretle, samimiyetle coşkuyla çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımızda, partimize emek vermiş olup da bugün artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siyasete kadın nezaketini, inceliğini, üretkenliğini katan, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum. Coşkunuza teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşku 2023'ün müjdesidir. Her zaman söylüyorum. Kale içeriden fethedilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek olanları şu anda karşımda görüyorum. AK Parti'nin başarısı için fedakarca çalışan hanım kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatabilecek kelime bulamıyorum" dedi.

'KADINLARIMIZIN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEYİZ'Erdoğan, kadın kollarının adeta kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline geldiğini belirterek, "Nitekim, bugün Meclis'te kadın milletvekillerimizin büyük bölümü, belediye meclislerindeki kadın üyelerimizin yüzde 85'i, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte şu karşımda gördüğünüz okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabb'imizden umarız. Bugünkü temsilcisi AK Parti olan medeniyet davamız yolundaki yürüyüşümüz de işte böyle bir mücadeledir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Biz de şükranlarımızı, attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda, geliştirdikleri her projede kadınlarımıza hak ettikleri yeri vererek göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.'MECLİSTE YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ'Merhum Neşet Ertaş'ın 'Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu' sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir. Türkiye ile ve Türk milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri elbette mimleyecek ve gerçer yüzlerini ortaya çıkaracağız. Ama bu durum, ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise, asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun için de şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün Grup Başkanımızla da konuştum ve süratle tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Niye? Çünkü biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Dün akşam Adalet Bakanımla tekrar konuştum, sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını ve zaten ardından da malum kişi biliyorsunuz, tutuklandı."' DİYARBAKIR ANNELERİ GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın deyince, aile deyince, anne deyince 550 gündür evlat nöbeti tutan, yüreği yanık Diyarbakır annelerini anmadan geçemeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu annelerin tek amacı vardır o da PKK'nın çocuk yaşta ailelerinden kopardığı baskı ile ölüme gönderdiği kötü muameleyi layık gördüğü evlatlara kavuşmaktır. Böyle ulvi bir amaca sahip Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de bunca zamandır kendilerini görmezden gelen, yok sayan, mücadelelerine destek olmayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir. Siyasetin her alanındaki riyakarlığın izahı olabilir, hayatı boyunca kendisine karşı mücadele ettiğiniz, attığı her adımda karşısına çıktığınız bir liderin vefat yıl dönümü törenine katılabilirsiniz, asla inanmadığınız hatta ontolojik olarak karşı çıktığınız pek çok davranışı ve sözü sırf günübirlik siyasi çıkarlarınız için rahatça sergileyebilirsiniz ancak ittifak ortağı olduğunuz partinin mensupları tarafından kandırılıp, terör örgütüne teslim edilen evlatları için yüreği yanan annelerin karşısına dikilip de aynı yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz. Çünkü bu, siyaset üstü bir meseledir. Çünkü bu, öyle rol yaparak değil ancak ve ancak gönülden, kalpten, yürekten gelen üzüntü beyanı ve destek ifadesi gerektiren bir durumdur. Her işin riyakarlığı olur ancak bunun olmaz. Evlat hasretiyle yüreği yanan anneye, babaya, kardeşe riyakarlık olmaz. Önce kendisine tanınan tüm fırsatlara, açılan tüm kredilere rağmen terör örgütü ile arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız. Şimdi ben ana muhalefete soruyorum, siz bu partinin yanında mısınız, karşısında mısınız? Bunu açıkça söyleyeceksiniz. Ankara'dan İstanbul'a omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyüş yapacaksın, terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, ondan sonra da 'Bizim onlarla bir ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi aldatıyorsunuz, kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Bu millet bunları yutmaz. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan Diyarbakır annelerine, şehit ailelerine, gazilere gideceksiniz. Aksi takdirde işte Diyarbakır'da olduğu gibi yüzünüzdeki sahte demokrat maskesini hemen indiriverirler."'BU NE UTANMAZLIKTIR'Kendilerinin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası dediğini, CHP'nin ise her şeyi 20-25 yıl öncesine döndürmeyi vadettiğini kaydeden Erdoğan, "Biz 'yeni ve sivil anayasa yapalım' diyoruz onlar darbe anayasasından bahsediyor. Biz, 'salgınla mücadeleyi kazanıp, fırsatları değerlendirelim' diyoruz, onlar Türkiye'yi dünyaya şikayet etmekle meşguller. Ey ana muhalefet partisinin başındaki adamcağız. Sen ne zamandan beri şu anda devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun. Bu ne utanmazlıktır ne vurdumduymazlıktır. Dünya aşı arıyor, aşı bulamıyor. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde hemen sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.'2023 SEÇİMLERİ TÜRKİYE İÇİN TAM BİR KADER SEÇİMİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Türkiye'nin böyle bir muhalefet anlayışını hak etmediğini belirten Erdoğan, "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır. Bu kongre çok çok önemli. 2023'ün en önemeli 3 ayağından biri ana kademe, kadın ve gençlik kolları. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Hazır mıyız? Her seçim önemlidir ama geldiğimiz noktada 2023 seçimleri Türkiye için tam bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı olarak el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. 81 ilde Cumhur İttifakı olarak inşallah ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatını sürdüreceğiz. Her günümüzü seçim arifesi kabul ederek 2023 Haziranına kadar kesintisiz çalışacağız. Kadınlarımızın el attığı, sahiplendiği, önüne kattığı her iş gibi bu süreci de zafere sizler taşıyacaksınız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ