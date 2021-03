Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir. Türkiye ile ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri elbette mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız. Ama bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise. Asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının 6. Olağan Kongresinin hayırlı olmasını diledi.

İki dönemedir kadın kolları başkanlığını yürüten Lütfiye Selva Çam'a bugüne kadar AK Parti'ye yaptığı tüm hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Kendisi ile bundan sonra milletvekilimiz olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarda yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına aday gösterdiğimiz Ayşe Keşir kardeşimize şimdiden başarılar diliyorum. Ayşe Keşir kardeşim kendisi İstanbul İl Kadın Kolları kurucumuz olarak başladığı hizmetlerini 2001 yılından bu yana AK Parti'nin her kademesinde, her faaliyetinde yer alarak sürdürmüş, bilgili, tecrübeli, liyakatli, gayretli bir kardeşimizdir. Yeni dönemde Ayşe Keşir kardeşimizle Kadın Kollarımızın faaliyetlerini daha ileri noktalara taşıyacağız. Ülkemizin 81 vilayetinde ve 973 ilçesinde yapılan kongrelerde kadın kolları teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimi buradan bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, kurulduğu günden beri AK Parti çatısı altında Türkiye'ye hizmet etmek için gayretle, samimiyetle, coşkuyla çalışan tüm kadınlara şükranlarını sundu.

Siyasete kadın nezaketini, inceliğini, üretkenliğini katan, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi yolunda verdikleri mücadeleyi omuzlayan tüm kadınlara teşekkür eden Erdoğan, "AK Parti'nin başarısı için fedakarca çalışan hanım kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatabilecek kelime bulamıyorum. Kadın Kollarımız, geçtiğimiz 19 yıldaki birikimi ile sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın her günü yürüttüğü faaliyetleriyle adeta kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Nitekim bugün Meclis'te kadın milletvekillerimizin büyük bölümü belediye meclislerindeki kadın üyelerimizin yüzde 85'i, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i şu karşımda gördüğünüz okulda yetişmiştir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Biz de şükranlarımızı, attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her projede kadınlarımıza hak ettikleri yeri vererek göstermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri, yaptığımız tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"Hayata geçirdiğimiz reformlar ve uygulamalar ile yıllarca çağdaşlık, laiklik, ilericilik adına kızlarımızın eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdik" diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeri geldi işte buradaki birçok hanım kardeşlerimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içimizde üniversite kapısından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. ve o kapılardan geri çevrilenler söke söke söke o üniversiteleri bitirdiler. İkna odalarından geri çevrilenler var. ve bu ikna odalarından geri çevrilenler daha sonra ana muhalefet partisinin de üst düzey yöneticisi olmadılar mı? İnkar ettiler, hayır dediler. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Dürüst değiller. Bunun içinde millet bunlara hiçbir zaman iktidar vermedi, vermiyor. Yıllarca kamuoyu önünde kadının sadece adını kullanan buna karşılık geri planda hep ezen, istismar eden, hatta tacizde bulunan anlayışı bu mücadele ile hem deşifre ettik hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmiş ise yine aynı mücadele sayesindedir. Tarımdan sanayiye kadar her alanda hakları tam olarak verilmeden kayıt dışı çalıştırılan kadınların sayısının yarı yarıya azalmasını da biz bu şekilde sağladık. Bir kez daha altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Geçtiğimiz 19 yıla yakın zamanda ülkemizde milletimiz adına özellikle de kadınlar adına elde edilen her kazanımın altında sizlerin emeği ve mührü var" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye'nin en çok üyeye, en yaygın teşkilatlanmaya, en çalışkan kadrolarına, en azimli mensuplarına sahip Kadın Kolları teşkilatına sahip bulunmakla gurur duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Toplam üyemiz 11.5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5.5 milyon. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza birlikte miras bırakacağız" dedi.

Kadın Kollarını kurarken niyetlerinin Türkiye'deki tüm kadınlara ulaşmak, onlar vasıtasıyla tüm hanelere girmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki Gençlik Kollarını kurmamızın gayesi genç yaşlı ayrımı yapmak değilse, Kadın Kollarımızı da böyle kısır bir düşünce üzerine inşa etmedik. Çünkü bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, sadece insanlığın yarısını değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur. Şimdi rahmetli Neşet Ertaş'ın şu sözünü nasıl anmayım. Ne diyor Ertaş, 'kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu.' Mesele bu."

Kadına karşı şiddete de değinen Erdoğan, Meclis'te bunun için yeni bir komisyon oluşturulacağı bilgisini paylaştı. Erdoğan, "Tarih boyunca kadını şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören, istenildiği şekilde alınıp satılan bir mal olarak kabul eden anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınla birlikte tüm insanlığını metalaştıran bir zihniyeti dayatanların yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu işte bu hikmeti yüceltmekten geçiyor. Hepimizi üzüntüye boğan kimi acı hadiseleri, inancımıza ve kültürümüze saldırma fırsatına dönüştürenlerin derdi asla kadınları korumak, onlara hakkını teslim etmek değildir. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milletimizin bizatihi kendisidir. Türkiye ile ve Türk milleti ile olan hesaplaşmalarına kadınları alet edenleri elbette mimleyecek ve her fırsatta gerçek yüzlerini ortaya çıkartacağız. Ama bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine, işte son Samsun'da yaşanan hadise. Asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Onun içinde şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER TURAK