Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

27.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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