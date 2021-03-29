Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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