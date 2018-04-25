Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlumların Ahı Eğer Arşa Yükseliyorsa, Ortada Ciddi Bir Adalet Sorunu...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Akşam yemeği Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesinin 56.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Akşam yemeği
Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan misafirler onuruna akşam yemeği verdi.