Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir."
Kaynak: AA
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