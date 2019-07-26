Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir."

Kaynak: AA
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