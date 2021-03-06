Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mavi Vatan Taktik Tatbikatı) Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini...
06.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mavi Vatan Taktik Tatbikatı) Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Mavi Vatan Taktik Tatbikatı) Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu