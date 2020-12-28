Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız"

28.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:26:14. #1.15#
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