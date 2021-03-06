Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı) Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız...
06.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı) Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı) Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel