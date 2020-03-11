Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumlara ateş açılması, her türlü insanlık dışı muameleye maruz...
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumlara ateş açılması, her türlü insanlık dışı muameleye maruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumlara ateş açılması, her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimelerin tam anlamıyla bir barbarlıktır" -"Bu kişilerin Yunanistan'a ve diledikleri ülkelere geçişlere müsaade edilmesi gerekiyordu.

11.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumlara ateş açılması, her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimelerin tam anlamıyla bir barbarlıktır"

-"Bu kişilerin Yunanistan'a ve diledikleri ülkelere geçişlere müsaade edilmesi gerekiyordu. Uluslararası anlaşmaları bir kenara bırakan Yunanistan şiddet uygulayarak durdurmaya çalıştı. Şimdi izleyelim ve bu batının ve onların görevlendirdiği Yunanistan'ın ne olduğunu görelim"

-"Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yok. Onlar ne yaptıysa Nazi kamplarında işte gördünüz"

-"Yunanlar da Batı adına, Batının maaşlı memurları olarak; şu görüntüleri görüyorsunuz ve öldürdükleri de var. Batının bunlar ücretli lejyonerleri"

-"Biz Yunan mezalimini tarihten biliriz. Şimdi gelenler de aynısını yapıyorlar"

-"Ya bunlar sende durmayacak ki sen de aç kapıyı, Batı'nın avro zengini, dolar zengini memleketlerine senin üzerinden gitsinler. Niye bu kadar engelliyor da bunlara nazi işkencelerini yapıyorsun? Göçmenleri iç çamaşırlara kadar soyup, her şeye el koyan Yunanistan'a kimse ses çıkartmıyor. Niye? AB üyesi, onun için mi? Hangi uluslararası toplum olursa olsun unutmayın bu tablolar bizim dilimizde olacak"

-"Sağlık ekiplerimiz bu şekilde saldırıya uğramış bine yakın göçmene ilk yardım hizmeti verirken 4 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti"

-"İdlib'den ülkemize yönelen 1,5 milyonluk yeni göç dalgasının önüne geçmeye çalıştığımız dönemde Avrupa birkaç yüz sığınmacıya tahammül edememiştir"

-"Biz üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yaptık. Düzensiz göçmenlerin geçişini önledik. Ege'de geçişler 7 binden 70'e kadar düştü. Avrupa'ya geçişler ise yüzde 92 azaldı. Buna karşılık AB yükümlülüklerini yerine getirmedi"

-"Türkiye'nin serbest dolaşım, fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi tamamlanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"

-"Havaların ısınmasıyla Avrupa'ya yönelen düzenli göçmen akımı Yunanistan'la sınırlı kalmayacak Akdeniz'e yayılacaktır. Biz kimseye el açmıyoruz"

-"Tek talebimiz ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir, anlaşmalara sadık kalmasıdır. Bu yerine gelene kadar da yolumuza devam edeceğiz. Varsın gerisini Avrupalılar düşünsün"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA

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