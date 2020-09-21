Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir.
21.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı