Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
21.09.2020 19:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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