Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı