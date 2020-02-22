Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var"

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

22.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı , 'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var"
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