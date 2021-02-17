Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"

17.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:18

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan: "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"ANKARA...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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