Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
14.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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