Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."
19.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."
Kaynak: AA