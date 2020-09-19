Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

19.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Aktaş
İbrahim Aktaş
AA Editörü

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