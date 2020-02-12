Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum"

-Kahramanmaraş'ın tarihini anlatan kısa filmin gösterimi -Halk dansları ekibinin davul gösterisi yapması -Tiyatro ekibinin gösterisi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.

12.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Kahramanmaraş'ın tarihini anlatan kısa filmin gösterimi

-Halk dansları ekibinin davul gösterisi yapması

-Tiyatro ekibinin gösterisi

-Cumhurbaşkanı 'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (2)

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum"
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