Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
01.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:47
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.08'de başlayan kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: DHA