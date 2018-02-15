Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'ya Geliyor

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın 4 Mart tarihinde yapacağı 5. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Manisa'ya geleceğini açıkladı.

25 Şubat 2016 tarihinden beri AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Ender Gök ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partinin il başkanlığında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve çok sayıda partili genç katıldı.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, 4 Mart Pazar günü 5'inci Olağan Kongre'yi Atatürk Spor Salonunda yapacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kongreye katılacağını duyurarak tüm Manisalıları kongreye davet etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından kongreye tek adayla gidilmesine karar verildiğini ve kendisine bu görevin yeniden tevdi edildiğini dile getiren Gök, yönetime girmek isteyen gençlerin müracaatını beklediklerini belirterek, şimdiden 50 kişilik yönetim kurulu, 25 kişilik yedek yönetimi kurulu olmak üzere toplam 75 kişilik yönetim kadrosu için 350 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

17 ilçede gençlik kolları kongrelerini şölen havasında büyük bir coşkuyla tamamladıklarını anlatan Gök, "Geçtiğimiz hafta Başbakanımızın katılımıyla AK Parti İl Başkanımız Berk Mersinli çok büyük bir coşkuyla il kongresini gerçekleştirdi. Başbakanımızla birlikte Manisa İl Teşkilatı olarak Başkanımız Berk Mersinli liderliğinde yeni döneme 'Merhaba' dedik. Kongreler bizim için düğün niteliğinde. AK Parti'de kongreler her zaman bir şölen havasında geçer. Yenilenmenin, tazelenmenin bir sürecidir ve biz de İl Gençlik Kolları olarak inşallah genel merkezimizin talimatlarıyla 4 Mart Pazar Günü kongremizi gerçekleştireceğiz. Genel başkanımızın, il başkanımızın ve milletvekillerimizin takdiriyle inşallah şahsıma göreve devam kararı tebliğ edildi. İnşallah kongremizde bir sürprizimiz olacak. İL Gençlik Kolları kongremizde Allah nasip ederse çok kıymetli Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızı ağırlamak bizim için kolay olmayacak ama sizlerin destekleriyle Manisa İl Gençlik Kolları olarak, Manisa İl Teşkilatı olarak Cumhurbaşkanımızı 4 Mart'ta kongremizde Manisa'da ağırlayıp gençliğin enerjisini yansıtacağız. İnşallah 2019'un ilk adımlarını besmelesini geçtiğimiz hafta başbakanımızla çektik, cumhurbaşkanımızla da devam edeceğiz. 2019'a il başkanımızla, milletvekillerimizle birlikte gençlik kolları olarak, kadın kolları olarak çok çalışarak hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde başarıya ulaşacağız diye ümit ediyorum" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de, gençlik kollarının önemine dikkat çekerek, il yönetiminde gençlere yer verdiklerini ifade etti. Berk Mersinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Mart Pazar günü önce Muğla'da il kadın kolları kongresine katılacağını ardından da Manisa'ya geleceğini söyledi. - MANİSA