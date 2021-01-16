Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri toplu açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı (1)
16.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:09
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri toplu açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri toplu açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı