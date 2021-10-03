Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

MANİSA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına, telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Programları kapsamında Manisa'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, katılımcıların, kendisiyle görüşme talebini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, bu çalışmaların bereketli neticelenmesini diledi.

Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum. " ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teşkilatların ve gençlerin heyecanına tanık olduğunu dile getirerek, bunun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirtti.

Programa katılan gençler ise, "Z kuşağı burada, Reis'inin yanında" şeklinde tezahüratla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılık verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Esra Erol
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Mustafa Denizli Abdullah Avcı Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ali İhsan Su Armin Laschet Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki gençlere telefonla seslendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:20:07. #1.12#