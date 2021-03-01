Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."

01.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."

Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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