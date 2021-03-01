Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."
01.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."
Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu