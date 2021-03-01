Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.