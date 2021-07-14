Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç