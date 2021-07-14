Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı bakanı kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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