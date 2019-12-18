Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldiMalezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:55
Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kralı ile bir araya geldi

Malezya, ()- Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı , Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi
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