Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldiMalezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi
Malezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA