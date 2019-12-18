Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

18.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi

Zirvesi nedeniyle 'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Erdoğan ile Abdullah Şah'ın tokalaşması-Görüşmeden görüntüler

-Aile fotoğrafının çekilmesi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler