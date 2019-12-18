Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
18.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
-----------------Erdoğan ile Abdullah Şah'ın tokalaşması-Görüşmeden görüntüler
-Aile fotoğrafının çekilmesi
Kaynak: DHA