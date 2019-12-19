Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

19.12.2019 05:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 05:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA Cumhurbaşkanı , Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer devlet ve başkanları zirvenin gerçekleştirildiği Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ne gelişlerinin ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Zirvenin açılış oturumuna eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

Kaynak: AA
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