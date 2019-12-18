Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.

18.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA , Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.

Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.

Kaynak: AA
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