Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi.

18.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı , Zirvesi'ne katılmak üzere 'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumkurbaşkanı Erodoğan'ın uçaktan inmesi ve karşılanması


Kaynak: DHA
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