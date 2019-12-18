Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi.

18.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı , Zirvesi'ne katılmak üzere 'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.


Kaynak: DHA
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