Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamasından detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
18.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:17
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamasından detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Muhammed, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.
Kaynak: AA