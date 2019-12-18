Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştüMalezya (DHA) - Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.
18.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü
Malezya (DHA) - Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA