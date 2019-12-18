Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

18.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:30

Başbakanı Mahathir Muhammed'in Erdoğan'ı karşılaması

Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Cumhurbaşkanı , Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
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