Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
18.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:30
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
Kaynak: AA