Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

Zirvesi için 'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.


Cumhurbaşkanı , Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putrajaya kentinde bulunan Başbakanlık binasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında yarın Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılacak. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA
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