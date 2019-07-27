CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI MUHAMMED İLE BİR ARAYA GELDİ
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir arayageldi.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya
geldi.
Görüntü Dökümü;:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya
geldi.
Görüntü Dökümü;:
-----------
-Araçların köşke girişi
Kaynak: DHA
Son Dakika Güncel Haberleri