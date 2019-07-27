Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kahvaltı programı için Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed, burada 'Aile Kahvaltısı' programında bir araya geldi.

Kaynak: İHA