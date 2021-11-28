Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi

ABD'de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin önde gelen isimlerinden siyahi lider Malcom X'in geçen hafta hayatını kaybeden kızı, dün ABD'nin New York kentinde defnedildi.

ABD'de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin önde gelen isimlerinden siyahi lider Malcom X'in geçen hafta hayatını kaybeden kızı, dün ABD'nin New York kentinde defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

New York kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'de katıldı. Büyükelçi Mercan ile Başkonsolos Özgür, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini iletti. 1965 yılında uğradığı suikast sonucunda öldürülen Malcom X, Müslüman siyahilerin haklarını savunarak dönemin en etkili liderlerden biri olmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcom X'in kızının cenazesine çelenk gönderdi

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